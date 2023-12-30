



В Мангейме полиция застрелила "психически нездорового с ножом"

Эртекин Озкан, якобы “психически нездоровый” турок был застрелен в немецком Мангейме.



49-летний этнический турок был ликвидирован полицией. Мужчина с ножом в руках в буквальном смысле слова пошел на представителей закона.



Трое полицейских всадили в Эртекина 4 пули на глазах его матери.

В Мангейме полиция застрелила 49-летнего этнического турка на глазах его матери. Сообщается, что Эртекин Озкан был психически нездоров. Полицейские, увидев у него в руках нож, не попытались разобраться в ситуации и выпустили в мужчину четыре пули. pic.twitter.com/y5a77eIkCg — TRT на русском (@TRTRussian) December 29, 2023

Мужик с ножом пошел на полицию.



"Психически нездоров" это TRT завуалировало, что он наркоман. pic.twitter.com/dvlYx409AC — Sunflower 155mm (@SababaSunflower) December 30, 2023

Сение Озкан, мать погибшего, сообщает, что он кричала полицейским, чтобы те ничего не предпринимали, но они ее не послушали.Мужчина скончался в больнице. У него осталось трое несовершеннолетних детей. За расследованием происшествия следит турецкое консульство.