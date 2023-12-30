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В Мангейме полиция застрелила "психически нездорового с ножом"
30.12.2023 11:25 Катя Шульц

В Мангейме полиция застрелила "психически нездорового с ножом"

Эртекин Озкан, якобы “психически нездоровый” турок был застрелен в немецком Мангейме.

49-летний этнический турок был ликвидирован полицией. Мужчина с ножом в руках в буквальном смысле слова пошел на представителей закона. 

Трое полицейских всадили в Эртекина 4 пули на глазах его матери. 


Сение Озкан, мать погибшего, сообщает, что он кричала полицейским, чтобы те ничего не предпринимали, но они ее не послушали.

Мужчина скончался в больнице. У него осталось трое несовершеннолетних детей.  За расследованием происшествия следит турецкое консульство.  

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