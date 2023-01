В Лондоне по людям открыли огонь на похоронах: 7-летняя девочка борется жизнь

В субботу, 14 января, недалеко от железнодорожной станции Юстон в центре Лондоне мужчина открыл по людям огонь из проезжающего мимо автомобиля.



В результате стрельбы, ранения получили двое детей и четыре женщины.



Женщин в возрасте 21, 41, 48 и 54 лет и детей 7 и 12 лет доставили в больницу с огнестрельными ранениями. Семилетняя девочка находится в критическом состоянии. Врачи борются за ее жизнь.



Второй ребенок, 12-летняя девочка, была доставлена в больницу с легкой травмой ноги. После оказания помощи ее выписали. Женщины также получили легкие ранения.



По данным полиции, злоумышленник открыл огонь из дробовика, проезжая мимо на черной машине Toyota CH-R во время похорон, которые проходили в Римско-католической церкви Святого Алоизия. Это произошло в момент, когда скорбящие выходили из церкви. Подозреваемому удалось скрыться. В настоящее время, его разыскивает полиция.



По словам одного из очевидцев, стрелок, вероятно, пытался застрелить кого-то из присутствующих на похоронах с целью мести.



"Люди говорят, что целью стрельбы был мужчина, присутствовавший на службе. Есть предположение, что это была своего рода месть", - сообщает очевидец.



