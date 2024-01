В Колумбии сошел оползень: почти два десятка погибших

На западе Колумбии в результате оползня погибли минимум 18 человек, более 35 получили ранения.



По данным Reuters, об этом сообщает Национальное подразделение по управлению рисками стихийных бедствий.



Уточняется, что оползень сошел на шоссе, соединяющее два города. В настоящее время идут поиски пропавших без вести.

