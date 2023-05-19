



В Кфар Ясиф убит сын заместителя главы местного совета



28-летний Фрас Масаада, житель Кфар Ясиф, был застрелен вчера вечером (четверг) в деревне, другой мужчина, находившийся рядом с ним, был тяжело ранен. Фарас - сын заместителя главы совета, Захая Масаада. Когда стало известно о смерти молодого человека, десятки людей приехали в медицинский центр Галилеи в Нагарии, в результате чего там начались столкновения.



В то же время 20-летний мужчина был тяжело ранен в результате перестрелки на улице Хусейн Талал в Лоде. Прибывшая на место происшествия команда MADA оказала ему медицинскую помощь и эвакуировала его в больницу "Шамир-Асаф Ха Рофех" с огнестрельным ранением. Часом ранее 21-летний мужчина получил ранения средней тяжести в результате инцидента с применением насилия в районе ХУра в Негеве



С начала года в Израиле было убито 103 человека, 80 из них - в арабском обществе. За тот же период прошлого года - 30 арабских граждан были убиты. По данным Ассоциации "Авраамские инициативы", половина жертв в арабском обществе в этом году - это молодые люди в возрасте до 30 лет.