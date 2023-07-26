



В Италии могут объявить ЧП: из-за штормов и пожаров погибло 5 человек

По меньшей мере пять человек были найдены мертвыми в Италии во вторник, 25 июля, после сильных штормов на севере и лесных пожаров на Сицилии, что может привести к тому, что правительство объявит чрезвычайное положение в наиболее пострадавших регионах, пишет Le Monde.



Премьер-министр Джорджия Мелони заявила, что 16-летняя девушка была среди двух человек, погибших во время шторма, обрушившегося на север Италии.



Подросток погиб, когда дерево упало на ее палатку в лагере скаутов недалеко от Брешии после сильного ветра и проливного дождя в течение ночи. В понедельник в Лиссоне, к северу от Милана, погибла женщина средних лет после того, как на нее также упало дерево. Мелони подтвердила две “трагические” смерти из-за плохой погоды.



Жители Милана сообщили о проливном дожде и граде рано утром во вторник. Были затоплены улицы и выкорчеваны деревья, многие из которых упали на припаркованные автомобили.



Транспортные власти сообщили о серьезном повреждении городской электросети. А по словам журналиста, вода в историческом центре временно отключена. Пожарные заявили, что ситуация “очень серьезная”, сообщив о более чем 200 обращениях за помощью по всему Милану с 4 часов утра.

Но даже когда север был залит водой, волна тепла на юге сохранялась: в понедельник в восточном сицилийском городе Катания температура составила 47,6 градусов по Цельсию. По сообщениям СМИ во вторник вечером, тела двух человек в возрасте 70 лет были найдены в сгоревшем доме, а еще одна 88-летняя женщина была найдена недалеко от сицилийского города Палермо.



Региональный президент Сицилии Ренато Шифани заявил, что планирует обратиться к правительству перед встречей министров в среду с просьбой объявить чрезвычайное положение на средиземноморском острове.



Пожарные на острове провели ночь, борясь с лесными пожарами, один из которых подошел так близко к аэропорту Палермо, что объект был закрыт на несколько часов во вторник утром.



Департамент гражданской защиты Италии во вторник сообщил о “обширных пожарах” на юге, заявив, что поддержка с воздуха была запрошена в связи с девятью инцидентами на Сицилии, девятью в Калабрии и еще одним на Сардинии. “Мы переживаем в Италии один из самых сложных дней за последние десятилетия — ливни, торнадо и гигантский град на севере, палящую жару и разрушительные пожары в центре и на юге”, — заявил министр гражданской обороны Нелло Мусумечи в Facebook. Он добавил: “Климатические потрясения, поразившие нашу страну, требуют от всех нас… изменения отношения”.

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