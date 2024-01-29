



В Иране казнены четверо обвиняемых в заговоре с целью взрыва ракетного завода



Иран казнил четырех человек на рассвете в понедельник, после того как они были осуждены за шпионаж в пользу Израиля.



"Смертный приговор четырем членам группы, связанной с сионистской шпионской организацией, которые были арестованы... за подготовку взрыва в [центральной провинции] Исфахан, был приведен в исполнение сегодня утром", - сообщается на сайте судебной власти Mizan Online.



По данным государственного новостного агентства ISNA, четверо планировали взорвать завод министерства обороны, связанный с производством ракет.



В сообщении утверждается, что четверо выходцев из иранского курдского региона были арестованы в августе прошлого года, и что заговор, предусматривавший взрыв 16 различных бомб, курировал лично глава Моссада Давид Барнеа.

