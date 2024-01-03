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В Иране арестованы четыре человека за нелегальную продажу алкоголя
03.01.2024 13:10 MIGnews.com

В Иране арестованы четыре человека за нелегальную продажу алкоголя

Иранские власти арестовали четырех человек по подозрению в продаже нелегального алкоголя, от которого погибли по меньшей мере три человека, сообщают иранские СМИ.

Продажа и употребление алкоголя в Иране запрещены со времен Исламской революции 1979 года, что привело к огромной нелегальной торговле алкоголем, в том числе подделок с ядовитым метанолом.

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"Три человека умерли от алкогольного отравления, вызванного употреблением контрафактных напитков", - говорит Сабер Джафари, прокурор города Маку.
"Двадцать человек с симптомами алкогольного отравления были переведены в городскую больницу Фаджр", - сказал Джафари информационному агентству Fars.

По его словам, четыре человека были арестованы, ведется расследование.
 

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