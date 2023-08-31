В Ираке пятерым убийцам американца дали пожизненное
В Ираке суд приговорил пятерых человек к пожизненному заключению за убийство американца Стивена Троэлла в Багдаде.
Гражданин США был убит в ноябре 2022 года.
"Кархский суд Багдада приговорил к пожизненному одного иранца и четырех иракцев", сообщил источник на условиях анонимности информационному агентству AFP.
Все пятеро осужденных сознались в убийстве. Они заверили, что собирались похитить Троэлла, чтобы потребовать выкуп. Убийство в их планы не входило.