



В Ираке пятерым убийцам американца дали пожизненное

В Ираке суд приговорил пятерых человек к пожизненному заключению за убийство американца Стивена Троэлла в Багдаде.



Гражданин США был убит в ноябре 2022 года.



"Кархский суд Багдада приговорил к пожизненному одного иранца и четырех иракцев", сообщил источник на условиях анонимности информационному агентству AFP.



Все пятеро осужденных сознались в убийстве. Они заверили, что собирались похитить Троэлла, чтобы потребовать выкуп. Убийство в их планы не входило.