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В Ираке пятерым убийцам американца дали пожизненное
31.08.2023 15:35 Алина Груднева

В Ираке пятерым убийцам американца дали пожизненное

В Ираке суд приговорил пятерых человек к пожизненному заключению за убийство американца Стивена Троэлла в Багдаде.

Гражданин США был убит в ноябре 2022 года.

"Кархский суд Багдада приговорил к пожизненному одного иранца и четырех иракцев", сообщил источник на условиях анонимности информационному агентству AFP.

Все пятеро осужденных сознались в убийстве. Они заверили, что собирались похитить Троэлла, чтобы потребовать выкуп. Убийство в их планы не входило.

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