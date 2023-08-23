В Индии обрушился мост: есть погибшие
В среду, 23 августа, на северо-востоке Индии обрушился строящийся железнодорожный мост.
По данным Reuters, в результате происшествия погибли около 26 рабочих, еще двое получили ранения.
Это случилось в городе Сайранг. Во время обрушения на мосту находились до 40 рабочих.
"Спасателям на данный момент удалось обнаружить 13 тел. Прилагаются усилия по обнаружению остальных тел", - сообщили в полиции.
Несчастный случай произошел во время работ над проектом новой железной дороги Бхайрби-Сайранг, которая соединит штат Мизорам с остальной частью страны.
Bridge collapse kills 17 in India’s Mizoram#MizoramBridgeCollapse #IndiaTragedy #BridgeAccident #MizoramDisaster #BridgeCollapseVictims pic.twitter.com/9CVfCmAIaJ— NoMercy (@Nothingutt) August 23, 2023