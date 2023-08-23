



В Индии обрушился мост: есть погибшие

В среду, 23 августа, на северо-востоке Индии обрушился строящийся железнодорожный мост.



По данным Reuters, в результате происшествия погибли около 26 рабочих, еще двое получили ранения.



Это случилось в городе Сайранг. Во время обрушения на мосту находились до 40 рабочих.



"Спасателям на данный момент удалось обнаружить 13 тел. Прилагаются усилия по обнаружению остальных тел", - сообщили в полиции.



Несчастный случай произошел во время работ над проектом новой железной дороги Бхайрби-Сайранг, которая соединит штат Мизорам с остальной частью страны.