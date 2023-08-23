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В Индии обрушился мост: есть погибшие
23.08.2023 15:48 Алина Груднева

В Индии обрушился мост: есть погибшие

В среду, 23 августа, на северо-востоке Индии обрушился строящийся железнодорожный мост.

По данным Reuters, в результате происшествия погибли около 26 рабочих, еще двое получили ранения.

Это случилось в городе Сайранг. Во время обрушения на мосту находились до 40 рабочих.

"Спасателям на данный момент удалось обнаружить 13 тел. Прилагаются усилия по обнаружению остальных тел", - сообщили в полиции.

Несчастный случай произошел во время работ над проектом новой железной дороги Бхайрби-Сайранг, которая соединит штат Мизорам с остальной частью страны.

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