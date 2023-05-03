



В Госдуме разразились угрозами в ответ на удар БПЛА по Кремлю

Члена комитета по обороне Госдумы РФ Виктор Соболев прокомментировал ночной удар при помощи БПЛА по Кремлю.



Его слова цитируют российские СМИ.



"Я думаю, что украинские фашисты перешли последнюю красную линию. Я удивляюсь: они столько перешли красных линий, а мы как-то не реагируем. Теперь уж точно необходимо воспретить поступление техники, вооружения и боеприпасов через западную Украину и воздушное пространство Украины и, наверное, наносить удары по центрам принятия решения, коль скоро такие решения принимаются и наносятся удары по нашим центрам принятия решений, то есть по Кремлю", - возмутился он.



Член комитета Госдумы объявил, что Кремль является закрытой зоной, а Москва и вовсе "надежно защищена от баллистический, ядерных и крылатых ракет, от также от любой авиации".



"Беспилотник — это сравнительно новое. Необходимы новые средства борьбы. Они сейчас как воздух нужны для обороны таких объектов, как Москва и других крупных городов, военных объектов", - добавил он.



Председатель "Справедливой России" Сергей Миронов объявил, что атака на Кремль - "самый настоящий casus belli – повод к войне и ликвидации верхушки Украины". По его словам, РФ имеет оружие, которым можно "ударить по бункерам".



Похожим образом высказался депутат Госдумы Михаил Шеремет, отметив, что "пора нанести ракетный удар по резиденции Зеленского в Киеве". Он призвал украинского лидера "начинать бояться", отметив, что может предоставить координаты для цели.



В свою очередь, российский депутат Адальби Шхагошев пригрозил "достаточно жестким ответом", сказав, что удар по Кремля - "это стоп-сигнал".



Депутат Алексей Журавлев призвал "прицельно бить по центру Киева", чтобы "уничтожить" офис президента Украины, здание Верховной Рады, генштаб и помещения, где расположены украинские спецслужбы. А депутат Дмитрий Белик пригрозил Киеву "укоротить длинные руки".



Напомним, в Кремле объявили, будто Украина ночью нанесла удар по Кремлю, где в этот момент не было президента РФ Владимира Путина. Атаку назвали "покушением" на российского лидера и "актом террора".