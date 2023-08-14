В Гималаях из-за оползней погибли более 50 человек
В результате оползней в индийских Гималаях погибли более 50 человек. Об этом в понедельник, 14 августа, сообщает Reuters.
Отмечается, что 20 человек до сих пор считаются пропавшими без вести.
В штатах Химачал-Прадеш и Уттаракханд в результате проливных дождей вышли из берегов реки, повредив дороги и инфраструктуру. В некоторой местности этих штатов выпало 273 и 419 мм осадков за последние сутки.
В Уттаракханде из-за оползней пришлось до 15 августа закрыть паломнический маршрут Чар-Дхам.
Индийский метеорологический департамент объявил красный уровень опасности для обоих штатов, заявив, что интенсивность осадков должна снизиться во вторник.