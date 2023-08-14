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В Гималаях из-за оползней погибли более 50 человек
14.08.2023 21:41 Ирина Демьянова

В Гималаях из-за оползней погибли более 50 человек

В результате оползней в индийских Гималаях погибли более 50 человек. Об этом в понедельник, 14 августа, сообщает Reuters.
 
Отмечается, что 20 человек до сих пор считаются пропавшими без вести.
 
В штатах Химачал-Прадеш и Уттаракханд в результате проливных дождей вышли из берегов реки, повредив дороги и инфраструктуру. В некоторой местности этих штатов выпало 273 и 419 мм осадков за последние сутки.
 
В Уттаракханде из-за оползней пришлось до 15 августа закрыть паломнический маршрут Чар-Дхам.
 
Индийский метеорологический департамент объявил красный уровень опасности для обоих штатов, заявив, что интенсивность осадков должна снизиться во вторник.
 

 

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