В Гетеборге пожар уничтожил новый аквапарк

В швейцарском Гетеборге произошел несчастный случай.



Издание Svenska Dagbladet пишет, что сначала были слышны взрывы, а позже повалил густой черный дым. За несколько часов новый развлекательный водный комплекс сгорел до основания.



К сожалению не обошлось без пострадавших. За помощью обратились 14 человек.

A large fire breaks out at amusement park in the city of Gothenburg, Sweden 🇸🇪 (12.02.2024)



Video: Anna Gyllenhammar, kenvin

