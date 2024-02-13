В Гетеборге пожар уничтожил новый аквапарк
В швейцарском Гетеборге произошел несчастный случай.
Издание Svenska Dagbladet пишет, что сначала были слышны взрывы, а позже повалил густой черный дым. За несколько часов новый развлекательный водный комплекс сгорел до основания.
К сожалению не обошлось без пострадавших. За помощью обратились 14 человек.
A large fire breaks out at amusement park in the city of Gothenburg, Sweden 🇸🇪 (12.02.2024)— Disaster News (@Top_Disaster) February 12, 2024
Video: Anna Gyllenhammar, kenvin
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