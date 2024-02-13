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В Гетеборге пожар уничтожил новый аквапарк
13.02.2024 23:30 Катя Шульц

В Гетеборге пожар уничтожил новый аквапарк

В швейцарском Гетеборге произошел несчастный случай. 

Издание Svenska Dagbladet пишет, что сначала были слышны взрывы, а позже повалил густой черный дым. За несколько часов новый развлекательный водный комплекс сгорел до основания.

К сожалению не обошлось без пострадавших. За помощью обратились 14 человек.


 

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