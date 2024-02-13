



В Гетеборге пожар уничтожил новый аквапарк

В швейцарском Гетеборге произошел несчастный случай.



Издание Svenska Dagbladet пишет, что сначала были слышны взрывы, а позже повалил густой черный дым. За несколько часов новый развлекательный водный комплекс сгорел до основания.



К сожалению не обошлось без пострадавших. За помощью обратились 14 человек.