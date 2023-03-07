



В Германии экоактивисты приклеили себя к дороге и заблокировали движение

Суд в Германии приговорил двух экоактивистов движения “Последнее поколение” к двум и трем месяцам лишения свободы. Об этом сообщает издание FOCUS.



По данным следствия, 6 февраля обвиняемые приклеили себя к проезжей части улицы в Хайльбронне, в результате чего заблокировали движение автомобилей.



Еще трое активистов были оштрафованы решением суда. Приговоренным к лишению свободы назначили более суровое наказание, так как они не раз привлекали внимание к своим климатическим протестам и заявили в суде, что планируют продолжить акции.



Как утверждают в “Последнем поколении”, это первый реальный срок, который назначили активистам движения.



“Для меня не имеет значения сегодняшний суд, для меня имеет значение суд истории», – прокомментировал решение суда одним из осужденных Дэниел.



Как заявили в “Последнем поколении”, после того, как суд назначил ему наказание, молодой человек снова вышел на улицу и приклеил себя к дороге.



Аналогичные акции организация регулярно проводит по всей Германии. Только за последнюю неделю активисты движения приклеивали себя к дорогам в Дрездене, Гисене, Бремене, Бонне, Фрайбурге, Геттингене, Кельне и других городах.