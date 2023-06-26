



В Египте обрушилась многоэтажка: Под завалами десятки человек

Многоэтажное здание обрушилось в египетском городе Александрия в понедельник, 26 июня. Инцидент произошел на улице Халил Хамада, речь идет о 13-этажном здании. Об этом сообщает местное издание Youm7.



Под завалами находятся десятки жильцов дома и посетители супермаркета, находящегося на первом этаже. Дом использовался в основном для сдачи квартир в аренду.



Обломками дома повреждены припаркованные рядом автомобили.



На месте происшествия работают все экстренные службы.



В настоящее время рассматривается версия о том, что здание имело значительные дефекты в конструкции здания.