



В Буркина-Фасо джихадисты убили 33 мирных жителя

По меньшей мере, 33 человека были убиты в результате обстрела боевиками деревни в пострадавшем от джихадистов регионе Буркина-Фасо, заявил в субботу губернатор. Страна пытается остановить повстанческое движение, сообщает AFP.



Нападение на фермеров произошло в четверг вечером около 17:00, говорится в заявлении губернатора Бабо Пьера Бассинга.



"Деревня Юлоу в департаменте Чериба провинции Мухун подверглась трусливому и варварскому теракту", – сказал он. Боевики нацелились на мирных жителей, занимавшихся сельским хозяйством вдоль реки.



Местные источники AFP сообщили, что вооруженные до зубов нападающие на мотоциклах открыли беспорядочный огонь по фермерам. Местные жители заявили, что еще три человека получили ранения в результате нападения, и что боевики перед стрельбой сожгли имущество.



Буркина-Фасо, в которой в 2022 году произошли два военных переворота, борется с джихадистским повстанческим движением, пришедшим из Мали в 2015 году.



В апреле армия заявила, что провела антиджихадистскую операцию в том же районе, мобилизовав более 800 солдат и членов добровольческого ополчения.

В том же месяце в результате серии джихадистских нападений по всей стране погибли десятки солдат и пополнений гражданской армии.



Чрезвычайное положение действует в восьми из 13 регионов Буркина-Фасо с марта.