



В Брянской области вспыхнула нефтебаза

Утром, 19 января, в Брянской области вспыхнула нефтебаза.



По данным минобороны РФ, была совершена атака беспилотника.



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По словам губернатора Брянской области Александра Богомаза, атака была совершена на территории города Клинцы.



Дрон якобы был ликвидирован средствами РЭБ, но он успел сбросить боеприпас на территорию нефтебазы.



Уточняется, что возгорание резервуаров произошло, но пострадавших нет..

