Новости » Происшествия
В Британии медсестру признали виновной в убийстве младенцев
18.08.2023 16:54 Алина Груднева

В Британии медсестру признали виновной в убийстве младенцев

В Британии суд признал виновной в убийстве семи новорожденных медсестру Люси Летби.

Ей предъявили 22 обвинения.

По версии следствия, медсестра, работая в Больнице графини Честерской, с 2015 по 2016 год вводила младенцам воздух шприцом, перекармливала и отравляла их инсулином, в результате чего малыши погибли.

Приговор убийце младенцев будет вынесен 21 августа. До 15 сентября прокуроры также примут решение, нужно ли повторное судебное разбирательство еще по шести пунктам обвинения.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы