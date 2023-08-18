



В Британии медсестру признали виновной в убийстве младенцев

В Британии суд признал виновной в убийстве семи новорожденных медсестру Люси Летби.



Ей предъявили 22 обвинения.



По версии следствия, медсестра, работая в Больнице графини Честерской, с 2015 по 2016 год вводила младенцам воздух шприцом, перекармливала и отравляла их инсулином, в результате чего малыши погибли.



Приговор убийце младенцев будет вынесен 21 августа. До 15 сентября прокуроры также примут решение, нужно ли повторное судебное разбирательство еще по шести пунктам обвинения.