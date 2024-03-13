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В Белгороде нанесен удар по зданию ФСБ
13.03.2024 09:26 Алина Груднева

В Белгороде нанесен удар по зданию ФСБ

Утром, 13 марта, в российском Белгороде беспилотник угодил в здание ФСБ РФ.

Об этом сообщают российские паблики.

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В результате удара был поврежден фасад, а также разбились окна. В свою очередь, белгородский губернатор Гладков объявил, что один дрон угодил в многоквартирный дом.

"Один беспилотник врезался в многоквартирный дом. В результате взрыва пострадавших нет, выбиты окна в нескольких квартирах и повреждены фасад и кровля здания. Также от взрывной волны незначительные повреждения окон есть в двух соседних образовательных учреждениях", - сказал он.

По словам Гладкова, еще один дрон рухнул в реку. 

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