



В Азербайджане раскрыта иранская шпионская сеть

В Азербайджане обнаружена иранская шпионская сеть. Об этом заявили в Службе государственной безопасности страны, сообщает Jerusalem Post.



Работавший капитаном корабля Каспийской морской нефтяной флотилии Аскеров Захир Фахреддин оглу был обвинен в государственной измене за сотрудничество с иранскими спецслужбами в обмен на финансовую компенсацию.



По данным службы госбезопасности, Оглу собирал разведданные о компаниях и представительствах иностранных государств, действующих в Азербайджане, о времени и местах проведения учений ВМС Азербайджана на Каспии и перевозимых на нефтяные вышки грузах.



Другой азербайджанец Эльнур Расулов был обвинен в проведении шпионских операций для иранских спецслужб вместе с родственников Арифом Расуловым. Они отправили фотографии и видео зенитно-ракетных комплексов и радиолокационных устройств иранским агентам через WhatsApp.