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В Азербайджане раскрыта иранская шпионская сеть
14.11.2022 10:35 Ольга Белозерова

В Азербайджане раскрыта иранская шпионская сеть

В Азербайджане обнаружена иранская шпионская сеть. Об этом заявили в Службе государственной безопасности страны, сообщает Jerusalem Post.

Работавший капитаном корабля Каспийской морской нефтяной флотилии Аскеров Захир Фахреддин оглу был обвинен в государственной измене за сотрудничество с иранскими спецслужбами в обмен на финансовую компенсацию.

По данным службы госбезопасности, Оглу собирал разведданные о компаниях и представительствах иностранных государств, действующих в Азербайджане, о времени и местах проведения учений ВМС Азербайджана на Каспии и перевозимых на нефтяные вышки грузах.

Другой азербайджанец Эльнур Расулов был обвинен в проведении шпионских операций для иранских спецслужб вместе с родственников Арифом Расуловым. Они отправили фотографии и видео зенитно-ракетных комплексов и радиолокационных устройств иранским агентам через WhatsApp.

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