



В Австралии тонны мертвой рыбы выбросило на берег

Тонны мертвой рыбы выбросило на берег юго-восточной Австралии из-за жары. Об этом пишет Independent.



В департаменте промышленности штата Новый Южный Уэльс подтвердили, что аномальная жара усилила нагрузку на экосистему.



Массовая гибель рыб, вероятно, была вызвана низким уровнем кислорода по мере понижения уровня воды. Это наложилось на жаркую погоду, когда рыбам нужно больше кислорода.



Экологическая катастрофа затронула также население. В частности, жители города Менинди, расположенного в районе массового выброса мертвой рыбы, жалуются на сильный запах, которого трудно избежать, даже надевая маску.



В последние недели сообщалось о массовом вымирании рыбы на реке Дарлинг. Там были обнаружены десятки тысяч мертвой рыбы в конце февраля. Кроме того, сообщения поступали об экологической катастрофе недалеко от границ штатов Южная Австралия и Виктория.



