В аэропорту Кишинева устроили стрельбу: все подробности

Вечером, 30 июня, в аэропорту Кишинева иностранец устроил стрельбу.



Информацию об этом подтвердили в пресс-службе МВД Молдовы.



"Не так давно в Кишиневском международном аэропорту произошел инцидент, в ходе которого иностранец, которому не разрешили въехать на территорию Республики Молдова, применил огнестрельное оружие. Власти подтверждают информацию двух пострадавших", - подтвердили в МВД.



Уточняется, что на место происшествия отправлен спецназ, который готовится к штурму. По данным местных СМИ, пассажиров и персонал эвакуировали из здания. Уточняется, что стрелок забаррикадировался в одном из помещений.

Shots are heard at the Chisinau airport, passengers are being evacuated from the building.



A Turkish man, who was not allowed to enter the territory of Moldova, opened fire on the border guards, 1 was killed.



The shooter at the Chisinau airport was detained, local media write.

The shooting at the Chisinau airport could have been carried out by a "Wagnerian" - mass media

Предположительно, стрелок прибыл рейсом из Турции. В российских пабликах распространяют информацию, что это - россиянин, возможно, наемник ЧВК "Вагнер".В связи с инцидентом со стрельбой в аэропорту задерживаются рейсы. "Без комментариев. Пожалуйста, обращайтесь в компетентные органы, а не в аэропорт. Не знаю подробностей. Я в этот момент еду в аэропорт, чтобы посмотреть, что происходит", - сказал администратор Кишиневского международного аэропорта Константин Возян.