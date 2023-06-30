



МВД Молдовы: стрелок нейтрализован, двое погибших

Министерство внутренних дел Молдовы официально подтвердило информацию о задержании иностранца, устроившего стрельбу в международном аэропорту Кишинева.



"Бойцам полицейского отряда особого назначения FULGER удалось нейтрализовать агрессора, который недавно убил двух человек в Международном аэропорту Кишинева. На данный момент опасность устранена. Нападавший получил ранения, ему оказывается медицинская помощь", - сказано в заявлении.



Уточняется, что коммерческая деятельность и организация полетов в настоящее время по-прежнему приостановлены.



"С сожалением сообщаем, что есть две жертвы. Они погибли при исполнении своих служебных обязанностей", - сказано в заявлении.



Уточняется, что стрелок будет привлечен к ответственности. Возбуждено уголовное дело. Расследование начато Генеральной прокуратурой.

