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МВД Молдовы: стрелок нейтрализован, двое погибших
30.06.2023 19:11 Алина Груднева

МВД Молдовы: стрелок нейтрализован, двое погибших

Министерство внутренних дел Молдовы официально подтвердило информацию о задержании иностранца, устроившего стрельбу в международном аэропорту Кишинева.

"Бойцам полицейского отряда особого назначения FULGER удалось нейтрализовать агрессора, который недавно убил двух человек в Международном аэропорту Кишинева. На данный момент опасность устранена. Нападавший получил ранения, ему оказывается медицинская помощь", - сказано в заявлении.

Уточняется, что коммерческая деятельность и организация полетов в настоящее время по-прежнему приостановлены.

"С сожалением сообщаем, что есть две жертвы. Они погибли при исполнении своих служебных обязанностей", - сказано в заявлении.

Уточняется, что стрелок будет привлечен к ответственности. Возбуждено уголовное дело. Расследование начато Генеральной прокуратурой.
 

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