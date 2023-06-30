



СМИ: стрелок в аэропорту Кишинева нейтрализован

Иностранец, устроивший в международном аэропорту Кишинева стрельбу, был нейтрализован.



Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на заявление властей Молдовы.



"В международном аэропорту Кишинева иностранному гражданину было отказано во въезде. Во время его сопровождения в зону для возврата, он схватил пистолет пограничника и смертельно ранил двух человек. Стрелок был нейтрализован", - сказано в заявлении.



Как сообщалось ранее, на место происшествия для штурма здания, где забаррикадировался стрелец, был отправлен спецназ.



В МВД подтвердили информацию о том, что в результате стрельбы пострадали два человека.

