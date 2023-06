Кишинев: устроившим стрельбу в аэропорту оказался таджик

Стрелком, убившим в аэропорту Кишинева двоих человек, оказался 43-летний гражданин Таджикистана.



Информацию об этом подтвердил премьер-министр Молдовы Дорин Речан.



The prime minister of Moldova said that a 43-year-old citizen of Tajikistan arranged the shooting at the airport in Chisinau.



According to him, as a result of the incident, there is also an injured passenger. pic.twitter.com/KlqWnTzkNa