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Утром россияне повторно обстреляли Харьков - Слободской район и Холодногорский
18.08.2022 06:55 Юлия Фрилис

Утром россияне повторно обстреляли Харьков - Слободской район и Холодногорский

Глава Харьковской ОВА  Олег Синегубов сообщил, что русские войска повторно обстреляли Харьков в 4 утра 18 августа.

"Россияне снова нанесли ракетные удары по Харькову. В результате попаданий несколько пожаров, сейчас известно о 2 пострадавших, среди них есть ребенок", - заявил Синегубов.

Он призвал харьковчан и жителей области не игнорировать сигналы тревоги и не покидать укрытия.

По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, после ракетного удара в Слободском районе Харькова получили ранения 5 человек. Как информировал ранее, среди них – один ребенок.

Мэр Харькова Игорь Терехов отметил, что в 04:32 утра был первый, а затем еще минимум четыре ракетных удара по Харькову. "Прилетело" в Слободской и Холодногорский районы. В одном из мест попадания ракет пожар.  

Информация еще уточняется. Взрывов было не меньше пяти, поэтому география попаданий может расшириться.
 

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