



Утром россияне повторно обстреляли Харьков - Слободской район и Холодногорский

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что русские войска повторно обстреляли Харьков в 4 утра 18 августа.



"Россияне снова нанесли ракетные удары по Харькову. В результате попаданий несколько пожаров, сейчас известно о 2 пострадавших, среди них есть ребенок", - заявил Синегубов.



Он призвал харьковчан и жителей области не игнорировать сигналы тревоги и не покидать укрытия.



По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, после ракетного удара в Слободском районе Харькова получили ранения 5 человек. Как информировал ранее, среди них – один ребенок.



Мэр Харькова Игорь Терехов отметил, что в 04:32 утра был первый, а затем еще минимум четыре ракетных удара по Харькову. "Прилетело" в Слободской и Холодногорский районы. В одном из мест попадания ракет пожар.



Информация еще уточняется. Взрывов было не меньше пяти, поэтому география попаданий может расшириться.

