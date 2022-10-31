



Утечка углекислого газа в аэропорту Лос-Анджелеса: проведена эвакуация

Терминал 8 в международном аэропорту Лос-Анджелеса (LAX) был эвакуирован в понедельник из-за возможной утечки углекислого газа, в результате которой по меньшей мере четыре человека почувствовали себя плохо.



Один человек был доставлен в больницу в тяжелом состоянии, сообщает "Аруц Шева".



Пожарные бригады обыскали терминал в поисках источника утечки и обнаружили, что она возникла в электрощитовой. Сотрудники пожарной службы установили, что источником утечки была система пожаротушения в электрощитовой. Система выпускает углекислый газ, чтобы предотвратить повреждение электрооборудования.



Терминал 8 вновь открылся примерно через два часа после возникновения чрезвычайной ситуации.