



Установлена официальная причина пожара в больнице "Сорока"

Пожарно-спасательная следственная группа установила официальную причину пожара в больнице "Сорока", вспыхнувшего на этой неделе.



Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения.



"Очагом пожара стал матрац - видимо, в результате курения рядом с кислородогенерирующими приборами", – сказано в заявлении.



По данным минздрава, с начала года в больницах по всей стране скончались четыре пациента по одной и той же причине - курение возле кислородогенерирующих приборов.



"Мы и Управление пожарно-спасательной службы Израиля хотели бы еще раз разъяснить посетителям и пациентам - курение в процедурных кабинетах опасно для жизни", – добавили в ведомстве.