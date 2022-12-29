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Установлена официальная причина пожара в больнице "Сорока"
29.12.2022 20:58 Алина Груднева

Установлена официальная причина пожара в больнице "Сорока"

Пожарно-спасательная следственная группа установила официальную причину пожара в больнице "Сорока", вспыхнувшего на этой неделе.

Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения.

"Очагом пожара стал матрац - видимо, в результате курения рядом с кислородогенерирующими приборами", – сказано в заявлении.

По данным минздрава, с начала года в больницах по всей стране скончались четыре пациента по одной и той же причине - курение возле кислородогенерирующих приборов.

"Мы и Управление пожарно-спасательной службы Израиля хотели бы еще раз разъяснить посетителям и пациентам - курение в процедурных кабинетах опасно для жизни", – добавили в ведомстве.

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