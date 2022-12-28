



Сильный пожар в больнице Сорока, один человек погиб

В отделении внутренних болезней больницы "Сорока" в Беэр-Шеве вспыхнул пожар. Пожарные и спасательные команды потушили огонь и взяли пожар под контроль.



Один пациент погиб, два получили ранения средней степени тяжести от вдыхания угарного газа.



Команды спасли около 25 пациентов, находившихся в палатах, некоторые из них были прикованы к больничным койкам и подключены к кислородным баллонам, а также членов медицинского персонала и одну семью, находившуюся в отделении.



Пожарные ищут других людей, оказавшихся в ловушке, и работают над проветриванием этажа.



Инцидент начался в 03:23, когда в колл-центр 102 поступило сообщение о пожаре, вспыхнувшем во внутреннем отделении на 4-м этаже, где госпитализированы десятки пациентов. На место происшествия были направлены многочисленные пожарные и спасательные команды со станции Беэр-Шева.



Создана специальная комиссия для расследования инцидента.

