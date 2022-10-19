



Установлена личность таджика, расстрелявшего мобилизованных в Белгороде

Установлена личность одного из погибших таджиков, причастных к стрельбе по мобилизованным в Белгороде.

В результате стрельбы на полигоне Западного военного округа 11 человек погибли, 15 были ранены.

Погибшим оказался 24-летний Эхсон Аминзод (Эхсони Тоджиддина). Он работал в одном из московских ресторанов.

По словам его брата, Фируза Аминзода, Эхсон переехал в РФ семь месяцев назад, чтобы заработать денег.

"У брата не было российского гражданства, он работал по патенту. Сейчас меня вызвали в военную прокуратуру. Вчера мне сообщили о случившемся. Как он оказался в Белгороде, мы не знаем. Брат не был террористом, и у него не было таких мыслей. Он обычный иммигрант, который хотел работать и строить свою жизнь", – отметил он.

По словам Фируза, 10 октября брат сказал ему, что собирается встретиться с друзьями в "Люблино". После этого его телефон был отключен. Только 16 числа семья узнала о его гибели.

"Мой брат не был радикалом", - сказал Фируз.

По словам одного из друзей покойного, в тот вечер он сказал, что встретил каких-то знакомых парней возле станции метро "Люблино" и вернется домой поздно.

"Но после он пропал. Мы все искали его и подумали, что он уехал к своим знакомым или вернулся в Таджикистан. Он не был радикально настроен, ничем не отличался от других молодых людей. Был бы он исламским радикалом, то никогда не работал бы в ресторане", отметил он.