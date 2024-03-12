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Украинская разведка причастна к атаке на крупнейший НПЗ в России, - источник
12.03.2024 17:39 Раиса Вовк

Украинская разведка причастна к атаке на крупнейший НПЗ в России, - источник


Во вторник, 12 марта, нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" был атакован дронами. За этим стоит Главное управление разведки Минобороны Украины, сообщают источники в Силах обороны Украины.

По словам источников, атаку на НПЗ в городе Кстово Нижегородской области организовало ГУР. Более детальных подробностей собеседники издания не раскрыли, пишет РБК-Украина.

Напомним, сегодня, 12 марта, в российских Telegram-каналах появилась информация о том, что нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" атаковали беспилотники.

Сообщалось, что ударный беспилотник попал прямо в установку перегонки нефти. После такой атаки на территории предприятия возник пожар.


 

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