



Украинская разведка причастна к атаке на крупнейший НПЗ в России, - источник



Во вторник, 12 марта, нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" был атакован дронами. За этим стоит Главное управление разведки Минобороны Украины, сообщают источники в Силах обороны Украины.



По словам источников, атаку на НПЗ в городе Кстово Нижегородской области организовало ГУР. Более детальных подробностей собеседники издания не раскрыли, пишет РБК-Украина.



Напомним, сегодня, 12 марта, в российских Telegram-каналах появилась информация о том, что нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" атаковали беспилотники.



Сообщалось, что ударный беспилотник попал прямо в установку перегонки нефти. После такой атаки на территории предприятия возник пожар.





