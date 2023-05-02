



Уганда: министр застрелен своим телохранителем

Государственный министр Уганды по вопросам труда, занятости и производственных отношений, полковник в отставке Чарльз Окелло Энгола был застрелен во вторник утром в своем доме в пригороде Кампалы. Адъютант министра Рональд Отим также получил серьезные травмы и был доставлен в больницу Мулаго для лечения.



"Энгола был застрелен в своей резиденции в Кьяндже одним из его телохранителей, который якобы произвел несколько выстрелов с близкого расстояния. Он скрылся с места происшествия, после чего вошел в торговый центр в Кьяндже и застрелился сам", — заявил пресс-секретарь полиции Фред Энанга журналистам в Кампале.



Стрелявшего опознали как рядового Уилсона Сабиити.



По словам очевидцев в торговом центре, телохранитель сказал, что убил министра потому что тот не выплатил ему зарплату за несколько месяцев в размере около 1000 долларов. После чего Сабиити выстрелил в воздух, чтобы привлечь внимание посетителей торгового центра, и через несколько мгновений направил пистолет на себя и спустил курок.



"Он сказал, что у него беременная жена, и его дети не ходят в школу", — рассказал очевидец.



Но министр по гендерным вопросам и труду Бетти Амими, которая была в числе первых правительственных чиновников, прибывших в дом Энголы после убийства, сказала журналистам, что Сабиити "был новым телохранителем".



"Он работает его телохранителем уже месяц. Он приехал из Бомбо и присоединился к другим охранникам, прикомандированным к Энголе из Министерства по гендерным вопросам и труду", — сказала г-жа Амини.



Представитель полиции сказал, что еще слишком рано говорить о мотиве стрельбы, не завершив расследование и не получив доказательств.