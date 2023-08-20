Новости » Происшествия
Удивительный вердикт: Турист не смог заняться сексом и подал на отель в суд
20.08.2023 06:30 Наталья Богинская

Удивительный вердикт: Турист не смог заняться сексом и подал на отель в суд

Оригинальной судебной претензией к гостинице на острове Менорка в Средиземном море отметился немецкий турист. Он заявил, что приехал на курорт и так и не смог заняться тем сексом по вине гостиницы. За что он и подал на отель в суд и был удивлен его вердиктом.

Истец заявил, что так и не смог заняться сексом в номере гостиницы, где он остановился со своей спутницей. По его мнению, причина в том, что в номере была не двуспальная кровать, а две односпальные кровати, которые не были соединены друг с другом. 

“Из-за скользкой плитки кровати раздвигались при каждом малейшем движении, что делало невозможным гармоническое интимное общение”, – говорится в иске туриста. Окружной суд Менхенгладбаха, города на западе Германии, жалобу потерпевшего рассмотрел и вынес следующий вердикт – это была вина туриста. 

“А сексом можно заниматься и в односпальной кровати к всеобщему удовольствию”, – значилось в решении суда.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы