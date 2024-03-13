Удар по заводу в Рязани: новые подробности
По нефтеперерабатывающему заводу в Рязане удар нанесли в общей сложности четыре дрона.
Новыми подробностями относительно атаки поделился Telegram-канал SHOT со ссылкой на экстренные службы.
Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости
Уточняется, что двое сотрудников НПЗ "Рязаньнефтепродукт" получили осколочные ранения плеча и предплечья. Пострадавших госпитализировали.
По уточненным данным, предприятие атаковали беспилотники самолетного типа. Удар нанесен по установкам АТ-6 и АВТ-4, где после этого вспыхнул пожар.