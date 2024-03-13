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Удар по заводу в Рязани: новые подробности
13.03.2024 08:03 Алина Груднева

Удар по заводу в Рязани: новые подробности

По нефтеперерабатывающему заводу в Рязане удар нанесли в общей сложности четыре дрона.

Новыми подробностями относительно атаки поделился Telegram-канал SHOT со ссылкой на экстренные службы.

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Уточняется, что двое сотрудников НПЗ "Рязаньнефтепродукт" получили осколочные ранения плеча и предплечья. Пострадавших госпитализировали.

По уточненным данным, предприятие атаковали беспилотники самолетного типа. Удар нанесен по установкам АТ-6 и АВТ-4, где после этого вспыхнул пожар.
 

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