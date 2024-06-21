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Удар по нефтебазе в Адыгее: снимки со спутника
21.06.2024 15:45 Алина Груднева

Удар по нефтебазе в Адыгее: снимки со спутника

В сети показали спутниковые снимки с последствиями удара по нефтебазе в российской Адыгее, который был нанесен 20 июня.

Соответствующее видео опубликовало издание "Радио Свобода".

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Атакованная нефтебаза принадлежит компании "Лукойл Югнефтепродукт". В результате удара, нанесенного дроном, разрушено как минимум одно здание. Кроме того, поврежден ангар.

По словам главы республики Марата Кумпилова, после этого вспыхнул пожар, который охватил 400 квадратных метров.

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