



Удар по нефтебазе в Адыгее: снимки со спутника

В сети показали спутниковые снимки с последствиями удара по нефтебазе в российской Адыгее, который был нанесен 20 июня.



Соответствующее видео опубликовало издание "Радио Свобода".



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Атакованная нефтебаза принадлежит компании "Лукойл Югнефтепродукт". В результате удара, нанесенного дроном, разрушено как минимум одно здание. Кроме того, поврежден ангар.



По словам главы республики Марата Кумпилова, после этого вспыхнул пожар, который охватил 400 квадратных метров.