



Ученые: Иран может "сгореть" - и не от ядерного взрыва

Иран через лет 30 может буквально "сгореть", и это не будет связано с ядерным оружием.



По словам ученых, речь идет о последствиях изменения климата, которые негативно сказываются на стране.



Невероятно высокие температуры зафиксированы в непригодной для жизни иранской пустыне Лут. В этом районе в 2005 году было зарегистрирована рекордная температура - 70,5 градусов по Цельсию.



Буквально на прошлой неделе иранцы по всей стране пережили аномальную жару, когда температура воздуха превысила 51 градус. Тревожный рост температуры проходит на фоне снижения количества осадков.



"В Иране ежегодно умирает более 1700 человек из-за жары. Он является наиболее уязвимой страной", - сказано в исследовании, опубликованном Lancet Planet Health



Согласно отчету Lancet, максимальные дневные температуры воздуха в странах Ближнего Востока и Северной Африки могут достичь почти 50 градусов по Цельсию к концу века, если выбросы парниковых газов останутся высокими. В связи с этим резко увеличится и количество смертей.



"Такие места, как Иран, наилучшим образом демонстрируют последствия климатического кризиса. К Иране у людей нет воды на фоне такой жары. Реки пересыхают, сельскому хозяйству наносится ущерб", - сказал доктор Амир Гивати из Департамента экологических исследований Тель-Авивского университета.



По его словам, для Ирана изменение климата является серьезным кризисом, поскольку власти не предпринимают необходимых шагов для адаптации населения.

