



Убийство подрядчика: двоих подозреваемых отпустили под домашний арест

Окружной суд Ришон ле-Цион освободил мужчину и женщину, подозреваемых в пособничестве убийству подрядчика Ниссима Ассияга.



Их отпустили под домашний арест на восемь суток.



Расследование дела об убийстве известного подрядчика, застреленного 5 января возле бензоколонки в Ришон Ле-Ционе, продолжается.



Ранее дочь убитого сказала, что ее отец был хладнокровно застрелен шурином.



"Мой дядя хладнокровно убил его! Брат моей матери. Вы видите его на видео, все видели, что это был он, но я не могла смотреть это видео. Мой отец вышел из такси, и мой дядя выстрелил в него", - говорила она.



