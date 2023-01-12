Новости » Происшествия
Убийство подрядчика: двоих подозреваемых отпустили под домашний арест
12.01.2023 12:07 Алина Груднева

Убийство подрядчика: двоих подозреваемых отпустили под домашний арест

Окружной суд Ришон ле-Цион освободил мужчину и женщину, подозреваемых в пособничестве убийству подрядчика Ниссима Ассияга.

Их отпустили под домашний арест на восемь суток.

Расследование дела об убийстве известного подрядчика, застреленного 5 января возле бензоколонки в Ришон Ле-Ционе, продолжается.

Ранее дочь убитого сказала, что ее отец был хладнокровно застрелен шурином.

"Мой дядя хладнокровно убил его! Брат моей матери. Вы видите его на видео, все видели, что это был он, но я не могла смотреть это видео. Мой отец вышел из такси, и мой дядя выстрелил в него", - говорила она.

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы