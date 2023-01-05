



В Ришоне убит известный подрядчик

Известный подрядчик, житель Ришон Ле Циона, в возрасте около 60 лет, был застрелен сегодня 5 января возле автозаправочной станции на дороге Маккабим. Полиция начала расследование обстоятельств дела.



Получив сообщение о стрельбе, группа МАДА прибыла на место происшествия и обнаружила, что мужчина тяжело ранен. "Когда мы прибыли на место происшествия, мы увидели раненого, сидящего в автомобиле и страдающего от проникающих ранений тела", - сказал фельдшер МДА Одед Шинкман. "Мы вытащили его и поместили в машину интенсивной терапии, оказали ему медицинскую помощь, включающую перевязки и лекарства, и эвакуировали его в больницу, его состояние стало тяжелым". Позже его констатировали смерть в больнице "Шамир-Асаф Ха Рофе".



После инцидента полиция начала расследование. Сотрудники полиции Ришон Ле-Циона провели поиск подозреваемых, собрали документы с места происшествия и результаты судебно-медицинской экспертизы.

