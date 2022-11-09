



У экс-президента ЮАР украли медаль Нобелевской премии мира

У бывшего президента ЮАР Фредерика Виллема де Клерка была украдена медаль Нобелевской премии мира. Де Клерк получил приз вместе с Нельсоном Манделой в 1993 году за их усилия по ликвидации системы апартеида.



Как сообщает ВВС, медаль была похищена из дома экс-президента еще в апреле.



Южноафриканские СМИ сообщили, что полиция не производила никаких арестов и не возвращала медаль.



Вдова экс-президента, Элита, рассказала, что, вернувшись домой из поездки за границу, обнаружила, что сейф в ее доме "почти пуст". Женщина не надеется, что вещи будут возвращены.



