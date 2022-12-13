



У дома криминального репортера портала Мако нашли гранату

Второй раз за неделю в полицию поступило сообщение о взрывном устройстве, установленном на парковке у дома криминального репортера "Мако" Шимона Ифергана в Беэр-Шеве. Сотрудники региональной полиции прибыли на место происшествия в сопровождении полицейского сапера и нейтрализовали заряд.



Один из соседей Ифергана был тем, кто заметил гранату возле общего здания, позвонил в полицию, и через несколько минут прибывшие полицейские перекрыли улицу, рядом с которой находится начальная школа. Вскоре после обнаружения гранаты следователи пришли в дом Ифергана и взяли у него показания.





В прошлую пятницу у дверей дома Ифергана была заложена учебная граната ЦАХАЛа, которую нашел его племянник, приехавший в субботу вечером к дому репортера. Иферган немедленно вызвал полицию, которая прибыла на место происшествия с саперами.

