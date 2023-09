Турист повредил знаменитый фонтан Нептуна во Флоренции, делая селфи

Во Флоренции турист поднялся на знаменитый фонтан Нептуна 16-го века и сломал сегмент мрамора, в результате чего ущерб оценили в 5 тысяч евро.



На видеозаписи, опубликованной мэром Флоренции Дарио Нарделлой, видно, как турист поднимается на знаменитый фонтан Нептуна, чтобы сфотографироваться.



"Этот турист счел нужным отправиться на Нептун, чтобы сделать селфи. К счастью, обошлось без повреждений, и сигнализация сработала. Благодаря камерам муниципалитета его личность была установлена, и ему придется заплатить крупный штраф. Нет оправдания вандализму культурного наследия", - отметил мэр.



22-летний немец нанес ущерб, когда забрался на колесницу статуи, сломав кусок мрамора, а также повредив одно из копыт лошади на пути вниз. Используя записи с камер муниципалитета, вандал был успешно опознан и найден местной полицией всего через несколько часов.



Напомним, что фонтан Нептуна, прошедший комплексную реставрацию в 2018 году, был построен в 16-м веке в честь бракосочетания члена Дома Медичи и эрцгерцогини Австрийской.





Questo turista ha pensato bene di salire sul Nettuno per un selfie. Per fortuna nessun danno, il sistema di allarme ha funzionato. Grazie alle telecamere del Comune è stato individuato e pagherà una multa salata. Contro il vandalismo sui beni culturali non ci sono giustificazioni pic.twitter.com/QVvBNYaygI