



Трое британцев признаны виновными в краже вазы династии Мин стоимостью $2,5 млн

Трое британцев, возрастом от 26 до 47 лет, были признаны виновными в краже драгоценной китайской вазы династии Мин стоимостью 2,5 миллиона долларов США. Обвинительный приговор был вынесен Королевским судом Саутварка в Лондоне.



Ваза, украденная в июне 2019 года из Музея Дальневосточного Искусства в Женеве, Швейцария, была успешно возвращена в результате тщательной четырехлетней операции правоохранительных органов Великобритании и Швейцарии, сообщила в субботу полиция Лондона.



В июле 2020 года полиция получила анонимное сообщение о местонахождении вазы и начала операцию под прикрытием.



Агенты успешно выдали себя за потенциальных покупателей, ведя переговоры о покупке вазы за 573 000 долларов. Операция достигла своего апогея на решающей встрече в отеле в центре Лондона, где один из преступников передал украденную вазу сотрудникам правоохранительных органов.



Окончательный приговор криминальным "любителям искусства" будет вынесен 13 октября.