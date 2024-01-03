



Три человека арестованы в аэропорту Буэнос-Айреса по подозрению в терроризме

Федеральная полиция Аргентины арестовала трех человек в аэропорту Хорхе Ньюбери в Буэнос-Айресе за возможную связь с террористической деятельностью, сообщает аргентинская газета Clarin.



По данным Clarin, сотрудники службы безопасности задержали этих троих после получения информации о въезде в Аргентину граждан Сирии и Ливана, а также об отправке посылки из Йемена, содержимое которой неясно. Clarin сообщает, что посылка весом около 35 килограммов была отправлена в дом, где собирались остановиться трое подозреваемых.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Газета добавляет, что аргентинские силы безопасности были встревожены этой информацией, поскольку в Буэнос-Айресе в настоящее время проходят Панамериканские игры "Маккаби". В играх, которые начались в 1950 году и проводятся раз в 4 года, принимают участие около 4200 еврейских спортсменов из 22 стран.



