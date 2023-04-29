



Третья неделя боев в Судане: эвакуация продолжается

В субботу, 29 апреля, в Хартуме продолжили раздаваться звуки взрывов, несмотря на объявленное два дня назад продолжение перемирия.



Бои в Судане между военизированными силами продолжаются уже третью неделю подряд.



По данным Reuters, с самого утра удары наносились с воздуха, из танков и артиллерии. Они сотрясали столицу и соседние города.



На фоне боев продолжается эвакуация дипломатов и иностранцев из Судана. В субботу министр обороны Канады Анита Ананд сообщила, что с четверга четыре рейса эвакуировали более 375 канадцев из страны. Пятый рейс запланирован на сегодня.

