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Трагедия в воздухе: израильтянин умер во время полета
01.05.2023 09:33 Аркадий Бочаровский

Трагедия в воздухе: израильтянин умер во время полета


Сегодня утром во время полета рейса LY81 авиакомпании El Al из Израиля в Таиланд 59-летний пассажир, который плохо себя чувствовал, упал в туалете.

Волонтер ZAKA Tel Aviv, находившийся в самолете, Йосеф Дорфман, говорит: "Это была травма для пассажиров. Во время полета в Таиланд у мужчины произошла остановка сердца, и вместе с другим парамедиком и врачом мы делали ему искусственное дыхание, но безуспешно, после чего я взял на себя роль человека из ZAKA, и мы уложили его на два сиденья рядом со мной до самой посадки".

Сейчас организация Zaka Tel Aviv работает над тем, чтобы помочь перевезти тело для захоронения в Израиле.

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