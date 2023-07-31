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Теракт в Пакистане на съезде исламской партии: 40 погибших – видео
31.07.2023 10:08 Наталья Богинская

Теракт в Пакистане на съезде исламской партии: 40 погибших – видео

По меньшей мере 40 человек погибли и более 130 получили ранения в результате взрыва, произошедшего на съезде консервативной исламской партии “Джамиат Улема-и-Ислам” на северо-западе Пакистана. Об этом сообщает Reuters.

По данным полиции, террорист-смертник взорвал бомбу во время выступления одного из партийных функционеров. Лидер партии заявил, что также должен был присутствовать на съезде, но ему “помешали личные причины”.

Как пишет издание, с прошлого года в Пакистане возобновились нападения исламистских боевиков, когда было нарушено перемирие между пакистанским движением “Техрик-и-талибан” и официальными властями страны.

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