



Талибан публично выпорол мужчину в Сари-Пуле за "безнравственность"

В северной провинции Сари-Пуль талибы публично выпороли мужчину по обвинению в "безнравственности", говорится в заявлении группировки.



Верховный суд талибов объявил, что обвиняемый отбыл срок в заключении, прежде чем суд вынес свое решение. На мероприятии присутствовали местные жители и представители "Талибана".



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Мужчина был подвергнут 39 ударам плетью и приговорен к шести месяцам тюремного заключения, говорится в заявлении.



Этот инцидент произошел после публичной порки двух человек в той же провинции 24 февраля. За последнее время талибы подвергли порке сотни людей, причем в последние несколько дней эта практика получила новое развитие. Кроме того, менее чем за месяц талибы публично казнили трех человек.

