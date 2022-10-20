



Сына экс-главы РЖД задержали в Норвегии

Норвежская полиция задержала бизнесмена, соучредителя фонда Venture Investments & Yield Management (VIYM) Андрея Якунина за запуск дронов на Шпицбергене, сообщили в компании. Якунин - старший сын экс-главы РЖД Владимира Якунина, пишет РБК.



В фонде сообщили, что Якунин-младший использовал дрон для отдыха во время поездки на Шпицберген в конце августа. «Андрей увлекается природой, фотографией и экстремальными видами спорта, о чем свидетельствует его активность в социальных сетях. Андрей, гражданин Великобритании, полностью сотрудничает с властями, чтобы предоставить всю необходимую информацию о невинных целях его отпуска на лодке», - добавили в компании.



Ранее издание The Barents Observe сообщило о задержании россиянина за запуск дрона на Шпицбергене, не называя его имени. В публикации говорилось, что мужчине 47 лет, он сын находящегося под санкциями США «известного российского бизнесмена, близкого соратника Владимира Путина» (Владимир Якунин попал под американские санкции весной 2014 года, после аннексии Крыма).



В суде, как пишет издание, задержанный попросил считать его гражданином Великобритании, а местом своего постоянного проживания назвал Италию. Мужчину арестовали 17 октября в Хаммерфесте на севере страны. У него изъяли дроны и электронные устройства. «Содержание [записи] с дрона имеет большое значение для дела», - сообщила прокурор полиции Анья Миккельсен Индбьер.