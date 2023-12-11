



Стрельба в Швейцарии: двое погибших, один раненый

В швейцарском кантоне Вале неизвестный открыл огонь по людям, в результате чего два человека погибли, еще один получил ранение.



По данным местной полиции, мужчина стрелял в двух разных местах в городе Сион.



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Личность преступника все еще не установлена. Полиция выясняет его мотивы.



По предварительной версии следствия, стрелок, судя по всему, был знаком со своими жертвами. Прокуратура возбудила уголовное дело по факту убийств.



