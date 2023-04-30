



Стрельба в Португалии: четыре погибших

Мужчина застрелил трех человек, а затем покончил жизнь самоубийством в воскресенье в португальском городе Сетубал, примерно в 45 км к югу от столицы, сообщает CNN Portugal.



Комиссар полиции PSP Жоао Фрейре сообщил агентству Reuters, что “есть четыре тела, предположительно в результате стрельбы, но причины и подробности пока неизвестны“.



По словам Фрейре, на место происшествия прибыло полицейское агентство по уголовным делам PJ.



CNN Portugal сообщила, что стрельба произошла около 8 часов утра в бедном районе Сетубала под названием Байрру-Азул, и что стрелок покончил жизнь самоубийством, когда на место происшествия прибыли полицейские.

