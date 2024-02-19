



Статуя Эми Уайнхаус подверглась акту вандализма: фото

Статуя Эми Уайнхаус, установленная в 2014 году на лондонском рынке Камден, подверглась акту вандализма.



Покойная певица при жизни носила подвеску в виде "Звезды Давида", поскольку имела еврейские корни.



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Неизвестные вандалы вместо подвески прикрепили на шею статуи палестинский флаг. Это произошло в прошлые выходные.



Еврейское сообщество осудило этот антисемитский шаг. По факту происшествия начато расследование.

